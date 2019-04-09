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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Зрителям не удастся так просто распрощаться со «Стрелой»

Новость о закрытии после укороченного восьмого сезона многолетнего флагмана The CW — супергеройского боевика «Стрела» — прогремела как гром среди ясного неба. Все так долго этого ждали, что просто перестали надеяться. Однако радость оказалась хоть и бурной, но непродолжительной — вдалеке уже замаячил спин-офф.

Преданные фанаты сего действа были так огорчены, что стали буквально умолять создателей о каком-либо продолжении — особенно пришлась ко двору мысль об отдельном сериале для недавно представленной Блэкстар в исполнении Кэтрин Макнамары. В итоге шоураннеру проекта Бет Шварц был задан прямой вопрос, не задумывался ли 16 эпизод 7 сезона «Star City 2040» в качестве затравочки для возможного спин-оффа и, похоже, попали в самое яблочко:

Это определённо было сделано, чтобы расширить мир, который мы построили, и посмотреть на следующее поколение, ради которого Оливер, Фелисити и вся команда так сражалась. Мы любим новых персонажей и хотели бы посмотреть на их развитие и после завершения сериала.

Меж тем не всему актёрскому составу хватило сил дотерпеть до конца — Эмили Бетт Рикардс уже сообщила, что покинет проект после седьмого сезона и, если верить осведомлённым источникам, её примеру последуют Кэти Кэссиди Роджерс и Дэвид Рэмси. Остальные должны вернуться осенью с последними десятью эпизодами.

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Стрела
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