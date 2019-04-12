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Первоисточники: discussingfilm.nettvline.com Прямая ссылка на новость:
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Для Disney+ готовят два ЛГБТ-сериала

Потоковый сервис Disney+ идёт в ногу со временем, а потому очень скоро наполнит свою видеотеку прогрессивным контентом, раскрывающим тему сексуальных меньшинств. К примеру, недавно в разработку ушла многосерийная версия полнометражной картины Грега Берланти «С любовью, Саймон».

Молодёжная драмеди повествует о старшекласснике Саймоне, скрывающем от друзей, что он гей, однако его любовная переписка с анонимом попадает в чужие руки. Одноклассник-задира Мартин угрожает раскрыть всем правду, если Саймон не поможет ему закадрить местную красотку.

Пока неясно, будет сериал ребутом или сиквелом оригинальной истории. Сценаристы фильма Элизабет Бергер и Айзек Аптакер приписаны к проекту в качестве исполнительных продюсеров. Съёмки планируют начать в августе в Лос-Анджелесе, а премьера ожидается в следующем году.

Второй проект с красноречивым названием «Четыре папы» (Four Dads) рассказывает о том, как два гея, растящие общих детей, решают развестись и вступить в брак с другими мужиками. Вскоре этой адской компании из четырёх отцов и двух дочерей-подростков предстоит решить, как жить дальше. Съёмки начнутся в мае в Лос-Анджелесе.

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Сериалы Для Disney+ готовят два ЛГБТ-сериала

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