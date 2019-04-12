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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Фанаты «Звёздного пути: Дискавери» требуют отдельный спин-офф для капитана Пайка

Энсон Маунт («Сверлюди»), дебютировавший во втором сезоне «Звёздного пути: Дискавери», как нельзя лучше вписался в образ капитана «Энтерпрайза» Кристофера Пайка. Он пришёлся по душе как простым зрителям, так и преданным поклонникам франчайза, а потому известие об его уходе из сериала многих крайне огорчило. Так сильно, что фанаты запустили петицию, которую на данный момент подписали без малого 3500 человек, с требованием выделить для Пайка-Маунта отдельный спин-офф. Чем он хуже получившей собственный проект Филиппы Джорджиу?

Миллионы фанатов «Звёздного пути», молодые и старые, успели полюбить Энсона Маунта (капитан Пайк) и Итана Пека (Спок) в образе этих культовых персонажей. Мы наслаждались их игрой в сериале, но скоро этому придёт конец… и мы хотим ещё! Рассмотрите вариант запуска ещё одного «Звёздного пути» с этими великолепными актёрами.

Меж тем шоураннер космической саги Алекс Куртцман подчёркивает, что вывод героя был предопределён и неизбежен, учитывая логику повествования:

Мы следуем канону, и очевидно, если вы знакомы с историей капитана Пайка, то знаете, какова его судьба. Это не совсем то, на что все рассчитывали, но мы стараемся быть последовательными.

Последовательными разве что в «истреблении» ключевых героев-мужчин, чтобы те не перетягивали на себя внимание, предназначенное Майкл Бёрнем сильным женским персонажам. Потому что, если начистоту, таймлайн «Звёздного пути» оставляет достаточно пространства для манёвра. Было бы желание.

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Звёздный путь: Дискавери
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