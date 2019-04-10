Amazon пополнил свою видеотеку двумя сериалами от «РЕН ТВ»

То ли Netflix успел выбрать всё относительно стоящее, то ли у Amazon со вкусом проблемы, но потоковый сервис заключил с «РЕН ТВ» сделку, в рамках которой приобрёл права на трансляцию двух проектов, один из которых — трёхсезонное фэнтези «Тайный город» по романам Вадима Панова. Стартовавший в 2014 году сериал, у которого крайне слабо прощупываются бюджет, вменяемый сценарий и актёрская игра, представляет собой довольно спорное приобретение.

Второй многосерийный проект — драматический боевик «Отцы», выходивший на канале в 2017 году. Он повествует о том, как радикальные исламисты похищают российских старшеклассниц, а отцы похищенных вопреки запретам спецслужб отправляются на поиски дочерей. Премьера сериала оказалась самой успешной среди проектов канала за последние 10 лет.

Гендиректор «РЕН ТВ» Владимир Тюлин прокомментировал заключённое соглашение:

Для нас это первый опыт сотрудничества с Amazon, и я надеюсь, что он перерастёт в долгосрочные отношения. «РЕН ТВ» создаёт остросюжетные сериалы по правилам лучших голливудских блокбастеров — российские зрители смотрят их наравне с американскими и британскими кинохитами, которые популярны во всём мире. Поэтому уверен, что проекты «РЕН ТВ» завоюют свою аудиторию среди подписчиков одного из крупнейших международных сервисов.

Ранее Amazon приобрёл права на показ мистического триллера «Гоголь» у «ТВ-3» и исторической драмы «Золотая орда» у «Марс Медиа».