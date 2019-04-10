«Части сердца» — трейлер мистического триллера с Умой Турман

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный мистический триллер «Части сердца» обзавёлся официальным трейлером, который выглядит, как и положено, пугающе. Премьера сериала состоится 26 апреля на потоковом сервисе Netflix.

В центре таинственной истории — молодая Саша, перенёсшая операцию по пересадке сердца. Однако внезапная и загадочная смерть девушки-донора, чей орган ей достался, не даёт героине покоя. Чем ближе Саша к разгадке тайны странной гибели, тем больше замечает за собой откровенно пугающих черт покойной.

В 10-серийном первом сезоне снимаются Ума Турман, Тони Голдуин, Сиван Алира Роуз, Лиллия Рейд, Николас Голицын, Кайанна Симон Симпсон, Лилли Кей, Гриффин Пауэлл-Арканд и другие.

Создателем и сценаристом проекта является актриса Леа Рэйчел. Шоураннером выступает Акела Купер, а режиссёром первого эпизода — Альфонсо Гомес-Рехон, вместе работавшие над «Американской историей ужасов». Рэйчел и Купер числятся в команде исполнительных продюсеров вместе со Стивеном Гейганом, Вольфгангом Хаммером и Винни Кемп. Производство на контроле у Super Emotional и Super Deluxe.