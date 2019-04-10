«Люцифер» — видеоанонс даты выхода четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Мистер Морнингстар шлёт горячий привет своим поклонницам. Потоковый сервис Netflix опубликовал видеоанонс даты выхода четвёртого сезона «Люцифера». 10-серийное продолжение сериала выйдет 8 мая.

У бывшего проекта FOX, спасённого от закрытия прошлым летом, есть идеальный шанс превратиться из посредственного процедурала в историю, хоть сколько-нибудь напоминающую первоисточник — одноимённый графический роман Нила Геймана.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг. Шоураннерами проекта выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон. Производством занимаются Warner Bros. Television и Jerry Bruckheimer Television