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«Люцифер» — видеоанонс даты выхода четвёртого сезона

Мистер Морнингстар шлёт горячий привет своим поклонницам. Потоковый сервис Netflix опубликовал видеоанонс даты выхода четвёртого сезона «Люцифера». 10-серийное продолжение сериала выйдет 8 мая.

У бывшего проекта FOX, спасённого от закрытия прошлым летом, есть идеальный шанс превратиться из посредственного процедурала в историю, хоть сколько-нибудь напоминающую первоисточник — одноимённый графический роман Нила Геймана.

В сериале снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Триша Хелфер, Эйми Гарсиа и Том Уэллинг. Шоураннерами проекта выступают Илди Модрович и Джо Хендерсон. Производством занимаются Warner Bros. Television и Jerry Bruckheimer Television

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Видео Люцифер
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