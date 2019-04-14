 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
 
Джон Фавро пообещал, что «Мандалорец» понравится даже тем, кто ничего не знает о «Звёздных войнах» «Хорошие девочки» получили от NBC третий сезон Том Хиддлстон официально вернётся к роли Локи в мини-сериале на Disney+ «Дитя погоды» — тизер нового фильма Макото Синкая Шоураннеры «Игры престолов» планировали финал сериала пять лет
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Британия» — трейлер второго сезона историко-фэнтезийного эпика

Второй сезон сериала «Британия» обзавёлся трейлером. Продолжение исторического эпика с фэнтезийными мотивами, получившего массу положительных отзывов от критиков и зрителей, выйдет на кабельном канале Sky Atlantic этой осенью, но точной даты пока нет.

События разворачиваются в 43 году, когда на территорию будущей Великобритании прибыли римские войска под командованием Авла Плавтия. Попав в сердце кельтских земель, имперские легионы столкнулись с их жителями — дикими воительницами и могущественными друидами, заклинателями потусторонних сил.

В сериале снимаются Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер, Хьюго Спир, Николай Ли Каас, Стэнли Вебер и другие.

Сценарий второго сезона написали работавшие над «Гранью будущего» Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт в соавторстве с Томом Баттеруортом («Фортитьюд»). Производством занимаются Vertigo Films и Neal Street Productions («Ужасы по дешёвке»).

3 Обсудить
Темы
 
Видео Британия
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
BBC America назначил дату выхода сериала про гейство «Квиры»
 
«Британия» — трейлер с датой выхода
 
«Британия» — трейлер

Тоже интересно

 
Кино «Удивительный мир Марвена» — трейлер
 
Расширенный трейлер кроссовера сериалов DC
 
Кино Создатели «Дэдпула 2» не могут найти актёров на роли Кейбла и Домино
 
Кино «Война бесконечности» принесла два миллиарда долларов
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» —  первый телеролик
 
Телеовощи. Выпуск 258: Белый аналитик и бобёр-убийца
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
После смерти Ди'Вoры за нее сражается жук — как изменился персонаж в Mortal Kombat 11Лара Крофт вернется на большой экранThe Sinking City - появилось новое геймплейное видео мрачной детективной адвенчуры по вселенной ЛавкрафтаЗвездные войны Джедаи: Павший Орден — первый трейлер, скриншоты и подробности Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn EntertainmentДемонстрация эффективности снаряжения в борьбе с титанами в новых роликах экшена Attack on Titan 2: Final Battle
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru