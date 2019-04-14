«Британия» — трейлер второго сезона историко-фэнтезийного эпика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон сериала «Британия» обзавёлся трейлером. Продолжение исторического эпика с фэнтезийными мотивами, получившего массу положительных отзывов от критиков и зрителей, выйдет на кабельном канале Sky Atlantic этой осенью, но точной даты пока нет.

События разворачиваются в 43 году, когда на территорию будущей Великобритании прибыли римские войска под командованием Авла Плавтия. Попав в сердце кельтских земель, имперские легионы столкнулись с их жителями — дикими воительницами и могущественными друидами, заклинателями потусторонних сил.

В сериале снимаются Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер, Хьюго Спир, Николай Ли Каас, Стэнли Вебер и другие.

Сценарий второго сезона написали работавшие над «Гранью будущего» Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт в соавторстве с Томом Баттеруортом («Фортитьюд»). Производством занимаются Vertigo Films и Neal Street Productions («Ужасы по дешёвке»).