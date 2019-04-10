«Человека будущего» продлили в последний раз

Хорошая и плохая новости для всех поклонников укуренно-фантастической комедии «Человек будущего»: детище Сета Рогена и Эвана Голдберга получило от Hulu продление на третий сезон, однако он станет для сериала последним. А значит, у Джоша Футтермана и компании осталось крайне мало времени, чтобы в этот раз уж точно спасти человечество.

Второй сезон идиотической феерии забросил уборщика-геймера-спасителя-всего-сущего вместе с Волком и Тигрицей в 2162 год, где они обнаружили, что провалили свою миссию. Планку, заданную убойным первым сезоном, удержать было крайне сложно, и по мнению зрителей, сделать это не удалось: пользовательский рейтинг сериала на Rotten Tomatoes снизился с 90% до 68%. А вот критикам продолжение, напротив, больше пришлось по вкусу (что они курили, ещё предстоит узнать) — как следствие, рост с 82% до 100%.

В третьем сезоне будет восемь серий вместо стандартных 13, и к своим ролям точно вернутся Джош Хатчерсон, Элиза Куп и Дерек Уилсон.

Над проектом по-прежнему работает квартет, ответственный за «Полный расколбас»: Кайл Хантер и Эриель Шаффир пишут сценарий, а Роген и Голдберг всё это безобразие режиссируют. В исполнительных продюсерах также значатся Мэтт Толмач, Бен Карлин и Джеймс Уивер.