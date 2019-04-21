Новости блогов с 1 по 21 апреля

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Первоисточник: kg-portal.ru Прямая ссылка на новость:
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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