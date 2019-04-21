Новости блогов с 1 по 21 апреля

Иван Петров рассказывает много интересного про «Подземелья и драконы». Там и анимационный фильм, созданный на деньги фанатов, и выпуск в России настольной игры, и несколько дополнительных бонусов.

Лариса Мосенко просматривает фичуретку к выходу «Стекла». Эффектов совсем мало, а работы над собой Джеймса Макэвоя — много.

Лариса Мосенко оценивает опенинг сериала «Воин». Что получится из истории по рукописям Брюса Ли, пока неизвестно, но вступительный ролик уже неплохой.

Лариса Мосенко оценивает работу гримёров в сериале «Ведьмак». Фотография мускулистого мужского торса оправдана как никогда. Вы посмотрите, какой грим!

Юлия Лялина любуется роликом о создании «Потерянного звена». Очень много кропотливого труда и настоящая любовь к своему делу.

Николай Шутов делится мнением про первую серию «Истребителя демонов». Всё очень красиво, но вот как пойдёт дальше — ещё вопрос. Также в блоге у Николая можно найти мнения уже про вторую и третью серии.

Ольга Архипова критикует реализацию основных идей Doki Doki Literature Club. Что пошло не так с любимой вайфу Кирилла Илюхина?

Михаил Судаков наслаждается новым роликом Райана Уибера про драку на световых мечах. Эффектно и красиво, но адски коротко, да и вообще первоапрельская шутка.

Михаил Судаков реагирует на новый клип KARD — Bomb Bomb. Спешите видеть — первый раз в клипе не только девушки! Может, дорастём до реакций на мужские группы на радость тринадцатилетним фанаткам.

Михаил Судаков сдержанно реагирует на камбэк BLACKPINK. В клипе присутствуют: красивые девушки, закосы под Лару Крофт времён Анджелины Джоли и бесконечные выкрики «Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum».