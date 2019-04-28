Одним потенциальным спин-оффом «Игры престолов» стало меньше

Накануне седьмого сезона «Игры престолов» кабельный канал HBO собрал самых маститых сценаристов сериала, посадил в одну комнату с Джорджем «мы уже перестали надеяться» Мартином и заставил много думать. Плодом совместного творчества стали целых пять потенциальных спин-оффов, которыми можно было бы занять освобождающуюся после финала-апофеоза нишу.

Один из них — приквел о временах заката Эры Героев и расцвета Валирии, секретах «рождения» белых ходоков и жизни первых Старков — активно развивается. Сейчас идут съёмки пилотного эпизода по сюжету Джейн Голдман («Звёздная пыль») и самого Мартина.

Другим повезло меньше. Сценарист Брайан Когман, проработавший над «Игрой престолов» от и до, рассказал изданию The Hollywood Reporter, что его детище постигла типичная участь мартиновских персонажей:

Я точно ухожу. Я разрабатывал один из возможных проектов-преемников вместе с Джорджем [Мартином]. Джордж работал с несколькими авторами, включая Джейн, чьему сериалу дали ход. Мой же приквел не состоится. HBO решил идти другим путём… Так что это прощание. С Вестеросом — всё. Это чудесно и горько. Я точно буду скучать, но счастлив уйти в свободное плаванье и стать капитаном своих собственных проектов, вооружившись полученным опытом. За восемь сезонов я узнал больше, чем мог представить. Приятно пересмотреть некоторые старые серии, встретить давних друзей на премьере и знать, что сделал большое дело. Мы создали то, что понравилось людям. Это всё, о чем творец может мечтать. Не могу дождаться нового старта, но «Игра престолов» всегда будет жить в моём сердце. Потому второй эпизод восьмого сезона был так важен для меня. Это прощание и любовное послание всем персонажам и актёрам. Брайан Когман, автор той самой сцены с Арьей

Судьба трёх других спин-оффов по вселенной «Игры престолов» всё ещё покрыта мраком.