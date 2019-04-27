Телеовощи. Выпуск 281: Лазер-шоу «Два расиста»

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:32 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:00 —
|Новости
|01:08:14 —
|Отвечаем на вопросы
|01:14:11 —
|«Кобра Кай» — 2x01 (премьера сезона)
|01:31:26 —
|BONDiNG — БДСМ-сериал от Netflix
|01:32:26 —
|«Игра престолов» — 8x02
|01:55:54 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x14 (финал сезона)
|02:17:36 —
|«Воин» — 1x03
|02:34:29 —
|«Миллиарды» — 4x06
|02:41:01 —
|«Падение ордена» — 2x05
|02:49:15 —
|«Роковой патруль» — 1x10
|02:57:47 —
|«Хэппи!» — 2x04
|03:15:11 —
|«Прослушка» — 1x11
|03:27:03 —
|«Психопаспорт» — 1x01 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:45:48 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 4x06 (впечатления Юры и Льва)
|03:55:47 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x17 (впечатления Льва)
|04:05:11 —
|«Звёздный путь» — 3x14 (впечатления Юрия)
|04:14:07 —
|«Твин Пикс» — 3x15 (впечатления Ларисы)
|04:34:32 —
|«Вероника Марс» — 3x19 (впечатления Михаила)
|04:41:03 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:05 —
|«Хорошие девочки» — 2x08
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