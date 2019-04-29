Оператор «Игры престолов» объяснил, почему вы ничего не увидели в новой серии

Отсмотревшие третью серию из восьмого сезона «Игры престолов» были неприятно удивлены двумя вещами: сценарием со странным поведением персонажей, и освещением, не позволяющим увидеть ту самую великую битву за Винтерфелл, о которой так долго говорили большевики. Первое мы затрагивать не будем — сериал грешил сценарными просчётами практически всегда. А вот за второе пришлось отвечать оператору эпизода Роберту Маклаклену («Мир Дикого Запада»).

По его словам, тёмная картинка — часть плана создателей, мечтающих сделать сериал максимально реалистичным, и в особенности это касается света. Пока в Вестеросе стояли лето, весна и осень, все персонажи держали окна открытыми, и присутствие источников естественного освещения вполне объясняло наличие в кадре искусственного света. Однако, когда на фэнтези-мир обрушилась зима, окна пришлось закрыть, и всё стало очень тёмным, как в помещениях, так и снаружи. Свечей и факелов в кадре ровно столько, чтобы задействовать минимум электрических осветительных приборов и не разрушить атмосферу.

Но, по всей видимости, ламп было недостаточно, чтобы зритель назвал этот «Квадрат» Малевича хорошей серией популярного телевизионного проекта. Кроме того, сражение за Стену и Чёрный замок в четвёртом сезоне происходило в точно таких же условиях, но там никаких проблем с чернотой кадра не было. Что пошло не так — непонятно и неизвестно, а объяснение выглядит в высшей степени странным.

Дровишек в скандал подкинули и те зрители, кто не пользовался стриминговыми сервисами. Оказывается, у них эпизод был поярче за счёт того, что картинка была менее пережатой. Но даже у этих счастливых людей удовольствие было не полным, ведь в посвященном третьей серии спецвыпуске о съёмках можно увидеть, как выглядели сцены в оригинале, и освещение там было максимально комфортным для восприятия.

Впрочем, наверняка найдутся те, кто посчитает такой авторский подход правильным и идущим на пользу сериалу. Атмосфера, стиль, саспенс, всё-такое. Ну а глаза и полечить потом можно.