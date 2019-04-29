 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю «Звёздный путь» дошёл до Nickelodeon: в производство запущен новый мультсериал Cinemax продлил «Воина» на второй сезон E3 2019 — перечень и расписание конференций Новости аниме — лучшее за неделю
17
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.thisisinsider.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Оператор «Игры престолов» объяснил, почему вы ничего не увидели в новой серии

Отсмотревшие третью серию из восьмого сезона «Игры престолов» были неприятно удивлены двумя вещами: сценарием со странным поведением персонажей, и освещением, не позволяющим увидеть ту самую великую битву за Винтерфелл, о которой так долго говорили большевики. Первое мы затрагивать не будем — сериал грешил сценарными просчётами практически всегда. А вот за второе пришлось отвечать оператору эпизода Роберту Маклаклену («Мир Дикого Запада»).

По его словам, тёмная картинка — часть плана создателей, мечтающих сделать сериал максимально реалистичным, и в особенности это касается света. Пока в Вестеросе стояли лето, весна и осень, все персонажи держали окна открытыми, и присутствие источников естественного освещения вполне объясняло наличие в кадре искусственного света. Однако, когда на фэнтези-мир обрушилась зима, окна пришлось закрыть, и всё стало очень тёмным, как в помещениях, так и снаружи. Свечей и факелов в кадре ровно столько, чтобы задействовать минимум электрических осветительных приборов и не разрушить атмосферу.

Но, по всей видимости, ламп было недостаточно, чтобы зритель назвал этот «Квадрат» Малевича хорошей серией популярного телевизионного проекта. Кроме того, сражение за Стену и Чёрный замок в четвёртом сезоне происходило в точно таких же условиях, но там никаких проблем с чернотой кадра не было. Что пошло не так — непонятно и неизвестно, а объяснение выглядит в высшей степени странным.

Дровишек в скандал подкинули и те зрители, кто не пользовался стриминговыми сервисами. Оказывается, у них эпизод был поярче за счёт того, что картинка была менее пережатой. Но даже у этих счастливых людей удовольствие было не полным, ведь в посвященном третьей серии спецвыпуске о съёмках можно увидеть, как выглядели сцены в оригинале, и освещение там было максимально комфортным для восприятия.

Впрочем, наверняка найдутся те, кто посчитает такой авторский подход правильным и идущим на пользу сериалу. Атмосфера, стиль, саспенс, всё-такое. Ну а глаза и полечить потом можно.

17 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Софи Тёрнер высказалась на тему неравенства гонораров в «Игре престолов»
 
«Игра престолов» — комментарии по телу от Мэйси Уильямс
 
Кит Харрингтон ответил на возможную критику финального сезона «Игры престолов»

Тоже интересно

 
Кино «Форсаж: Хоббс и Шоу» — первый трейлер сольного фильма Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема
 
Кино «Хеллбой» — трейлер перезапуска серии
 
Кино Чад Стахелски стал режиссёром перезапуска приключений горца Маклауда
 
Кино У «Бэтмена» нет никаких сценарных проблем, а у интернета их хватает
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тор: Рагнарёк»
 
Кино Студия Millennium Films экранизирует комикс «Шина — королева джунглей»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Microsoft анонсировала майскую подборку игр для подписчиков Xbox Live GoldИнсайдер показал Джима Керри в роли Доктора Эггмана, первый трейлер фильма про Соника ожидается совсем скороКрис Авеллон высказался о работе с Respawn над Star Wars Jedi: Fallen OrderВ Aion появился новый классПоклонники продолжают улучшать культовый хоррор Silent Hill 2 с помощью модификаций
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru