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«Игра престолов» — трейлер четвёртого эпизода восьмого сезона

Пережившие страшную «Долгую ночь» (The Long Night) могут ненадолго расслабиться и побаловать себя просмотром превью четвёртого эпизода восьмого сезона «Игры престолов». Трейлер следующей серии по понятным причинам контрастирует с роликом предыдущего эпизода и оттого выглядит непривычно оптимистичным. Но и без лишних напоминаний понятно, что впереди ещё одна битва — на этот раз с войсками королевы Серсеи. И без жертв с обеих сторон завершающее сражение не обойдётся.

Четвёртый эпизод длительностью 1 час 18 минут снял Дэвид Наттер. Серия выйдет на кабельном канале HBO и сопутствующих цифровых платформах 2 мая.

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