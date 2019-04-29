Третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд в «Твиттере»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Напряжённейший третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд, правда, речь пока не о рейтингах. «Долгая ночь» (The Long Night) стала самой горячо обсуждаемой в социальной сети серией в истории телевидения.

Согласно официальной информации «Твиттера», эпический полуторачасовой эпизод фэнтези-саги, живописующий беспощадную битву за Винтерфелл, собрал около 8 млн твитов. «Длинная ночь» перещеголяла прежний, не так давно установленный рекорд премьеры восьмого сезона — серия «Винтерфелл» собрала в соцсети более 5 млн сообщений.

Впрочем, столь высокая активность зрителей в «Твиттере» более чем очевидна, учитывая, насколько эмоционально насыщенной и зрелищной оказалась серия.

В целом, для «Игры престолов» 2019 год ещё до старта финального сезона оказался урожайным на твиты — в предвкушении возвращения саги на экраны онлайн-активные зрители оживлённо обсуждали сериал в сети, и количество упоминаний в «Твиттере» с начала года уже перевалило за 52 млн.