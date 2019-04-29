 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Звёздные войны: Тест принцессы» — анонс манги о становлении Леи Органы «Код Гиас» и «Мобильный доспех Gundam» доберутся до российских кинотеатров этим летом E3 2019 — перечень и расписание конференций Бронн из «Игры престолов» получил место в экранизации «Тёмной башни» Стивена Кинга «Принцесса Мононоке» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд в «Твиттере»

Напряжённейший третий эпизод восьмого сезона «Игры престолов» установил рекорд, правда, речь пока не о рейтингах. «Долгая ночь» (The Long Night) стала самой горячо обсуждаемой в социальной сети серией в истории телевидения.

Согласно официальной информации «Твиттера», эпический полуторачасовой эпизод фэнтези-саги, живописующий беспощадную битву за Винтерфелл, собрал около 8 млн твитов. «Длинная ночь» перещеголяла прежний, не так давно установленный рекорд премьеры восьмого сезона — серия «Винтерфелл» собрала в соцсети более 5 млн сообщений.

Впрочем, столь высокая активность зрителей в «Твиттере» более чем очевидна, учитывая, насколько эмоционально насыщенной и зрелищной оказалась серия.

В целом, для «Игры престолов» 2019 год ещё до старта финального сезона оказался урожайным на твиты — в предвкушении возвращения саги на экраны онлайн-активные зрители оживлённо обсуждали сериал в сети, и количество упоминаний в «Твиттере» с начала года уже перевалило за 52 млн.

2 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Софи Тёрнер высказалась на тему неравенства гонораров в «Игре престолов»
 
«Игра престолов» — комментарии по телу от Мэйси Уильямс
 
Кит Харрингтон ответил на возможную критику финального сезона «Игры престолов»

Тоже интересно

 
Кино Девочка-азиатка сыграет Бэтгёрл в мультирасовом спин-оффе «Отряда самоубийц»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня»
 
Дэнни Мастерсон покинул ситком «Ранчо» из-за обвинений в изнасилованиях
 
Кино «Чудо-женщина» — кадр и характеристика
 
Кино «Бегущий по лезвию 2049» — тизер-трейлер
 
Кино Минкульт не собирается повышать стоимость прокатного удостоверения
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Microsoft анонсировала майскую подборку игр для подписчиков Xbox Live GoldИнсайдер показал Джима Керри в роли Доктора Эггмана, первый трейлер фильма про Соника ожидается совсем скороКрис Авеллон высказался о работе с Respawn над Star Wars Jedi: Fallen OrderВ Aion появился новый классПоклонники продолжают улучшать культовый хоррор Silent Hill 2 с помощью модификаций
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru