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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр Шерлока подключился к «Дракуле» Стивена Моффата и Марка Гэтисса

Творческий и актёрский состав запущенного в производство «Дракулы» доукомплектован. В трёхсерийный проект Стивена Моффата и Марка Гэтисса зачислены режиссёры эпизодов. Первую серию снимет Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), вторая досталась Дэймону Томасу («Убивая Еву»), а третью срежиссирует давний друг шоураннеров Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки»).

Совместный проект BBC One и Netflix представляет собой авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле — трансильванском аристократе-вампире, строящем козни против викторианского Лондона.

В актёрский состав, возглавляемый исполнителем титульной роли Класом Бангом, вошли Саша Дхаван («Железный кулак»), Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы»), Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур («Джек Райан») и Клайв Расселл («Игра престолов»).

За производство отвечает студия Hartswood Films, возглавляемая Сью Верчью, которая числится исполнительным продюсером проекта наравне с Моффатом, Гэтиссом и Беном Ирвингом.

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Дракула
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