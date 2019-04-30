Режиссёр Шерлока подключился к «Дракуле» Стивена Моффата и Марка Гэтисса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Творческий и актёрский состав запущенного в производство «Дракулы» доукомплектован. В трёхсерийный проект Стивена Моффата и Марка Гэтисса зачислены режиссёры эпизодов. Первую серию снимет Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), вторая досталась Дэймону Томасу («Убивая Еву»), а третью срежиссирует давний друг шоураннеров Пол Макгиган («Шерлок», «Острые козырьки»).

Совместный проект BBC One и Netflix представляет собой авторское переосмысление знаменитого готического романа Брэма Стокера о могущественном графе Дракуле — трансильванском аристократе-вампире, строящем козни против викторианского Лондона.

В актёрский состав, возглавляемый исполнителем титульной роли Класом Бангом, вошли Саша Дхаван («Железный кулак»), Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы»), Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур («Джек Райан») и Клайв Расселл («Игра престолов»).

За производство отвечает студия Hartswood Films, возглавляемая Сью Верчью, которая числится исполнительным продюсером проекта наравне с Моффатом, Гэтиссом и Беном Ирвингом.