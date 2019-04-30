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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Фил Лорд и Крис Миллер создадут телевселенную Человека-паука

Явно вдохновившаяся успехом «Венома» и «Человека-паука: Через вселенные» студия Sony решила выжать максимум из всех принадлежащих ей марвеловских персонажей. Помимо полнометражных проектов, среди которых на горизонте маячат «Морбиус, живой вампир», «Веном 2», сиквел оскароносного спайдер-мультика и его женский спин-офф, планируются и телевизионные, о чём студия уже неоднократно заявляла. И вот настала пора выполнять обещания — в покорении малых экранов призваны помочь создатели анимационной спайдер-вселенной Фил Лорд и Крис Миллер («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»).

Умудрившись в жёсткой конкурентной борьбе заполучить крайне востребованную парочку сценаристов-продюсеров-режиссёров, Sony поспешила связать их узами пятилетнего контракта, рассчитанного на девять проектов. Кто именно удостоится чести получить собственный сериал, пока неизвестно, но круг претендентов не слишком велик: Человек-паук и все его враги, Веном, Морбиус, Чёрная кошка, Серебряный соболь, а также многочисленные анимационные Пауки.

Студия не скрывает своей радости и, судя по всему, уже предчувствует неизбежный успех:

Фил и Крис переосмысливают каждый жанр, за который берутся. Будь то телевидение, полнометражные фильмы или анимация, они создают свои собственные уникальные бренд и стиль. Мы невероятно рады сотрудничать с этими великолепными творцами.

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