Фил Лорд и Крис Миллер создадут телевселенную Человека-паука

Явно вдохновившаяся успехом «Венома» и «Человека-паука: Через вселенные» студия Sony решила выжать максимум из всех принадлежащих ей марвеловских персонажей. Помимо полнометражных проектов, среди которых на горизонте маячат «Морбиус, живой вампир», «Веном 2», сиквел оскароносного спайдер-мультика и его женский спин-офф, планируются и телевизионные, о чём студия уже неоднократно заявляла. И вот настала пора выполнять обещания — в покорении малых экранов призваны помочь создатели анимационной спайдер-вселенной Фил Лорд и Крис Миллер («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»).

Умудрившись в жёсткой конкурентной борьбе заполучить крайне востребованную парочку сценаристов-продюсеров-режиссёров, Sony поспешила связать их узами пятилетнего контракта, рассчитанного на девять проектов. Кто именно удостоится чести получить собственный сериал, пока неизвестно, но круг претендентов не слишком велик: Человек-паук и все его враги, Веном, Морбиус, Чёрная кошка, Серебряный соболь, а также многочисленные анимационные Пауки.

Студия не скрывает своей радости и, судя по всему, уже предчувствует неизбежный успех: