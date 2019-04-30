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Stolen Picture Саймона Пегга и Ника Фроста экранизирует городское фэнтези «Реки Лондона»

Производственная студия Stolen Picture Саймона Пегга и Ника Фроста (кинотрилогия «Кровь и мороженое») приобрела права на телевизионную экранизацию эпического фэнтези «Реки Лондона» (Rivers of London) Бена Аароновича.

В центре истории на стыке жанров — обычный лондонский констебль Питер Грант, который становится учеником мага и расследует сверхъестественные преступления в британской столице. Постепенно главный герой всё глубже погружается в мир волшебства и знакомится с его обитателями, а на горизонте уже маячит пробудившееся от обилия магии великое зло. В повествовании переплетаются городское фэнтези и мистический триллер.

Цикл историй о Питере Гранте насчитывает семь книг, комиксы и новеллы, и пока студия занята разработкой восьмисерийного проекта по первому роману. Пегг, Фрост и Ааронович выступают исполнительными продюсерами будущего сериала.

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