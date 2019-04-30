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Первоисточник: hnentertainment.co Прямая ссылка на новость:
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Стали известны рабочее название и место съёмок сериала про Кассиана Андора

Свежие слухи с просторов далёкой-далёкой галактики. Портал MakingStarWars сообщает, что совместный проект Disney и Lucasfilm о Кассиане Андоре получил кодовое название «Белая змея» (White Snake). Поговаривают, будто снимают сериал в Dagenham Studios, расположенной в Восточном Лондоне.

Многосерийный приквел полнометражного «Изгоя-один» поведает о приключениях Андора (Диего Луна) и его напарника — дроида K-2SO (Алан Тьюдик) до их памятной миссии по добыванию чертежей «Звезды Смерти». Обещают шпионский экшен-триллер, повествующий об отважных разведчиках Альянса повстанцев и их невероятных миссиях по возрождению надежды в галактике, страдающей от жестокости Империи.

Шоураннером значится Стивен Шифф («Американцы»). На презентации Disney+ глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила, что съёмочный процесс уже начался.

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