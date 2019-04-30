Венсан Кассель сыграет в третьем сезоне «Мира Дикого Запада»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Очередное значительное пополнение в актёрском ансамбле третьего сезона «Мира Дикого Запада» — постоянную роль в технотриллере получил Венсан Кассель («Чёрный лебедь», «Красавица и чудовище»). Авторы не сообщают, кого именно сыграет актёр, но портал Deadline подозревает, что Касселю отвели роль злодея.

Современная телеверсия одноимённой кинопостановки Майкла Крайтона повествует о футуристическом парке развлечений, населённом неотличимыми от живых людей андроидами. После сбоя в системе высокотехнологичный аттракцион для воплощения фантазий толстосумов превращается в поле битвы людей и обретших сознание роботов.

В продолжении снимаются Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Аарон Пол и Лина Уэйт. Исполнительными продюсерами и создателями сериала числятся Джонатан Нолан, Лиза Джой и Дж. Дж. Абрамс. Производством заведуют Kilter Films, Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Съёмки начались, а премьера третьего сезона состоится в следующем году.