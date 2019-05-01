Дэймон Хеллстром из вселенной «Призрачного гонщика» получил сольный сериал на Hulu

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вторым художественным сериалом по вселенной Marvel, предназначенным для потокого сервиса Hulu, является «Хеллстром» (Helstorm). Об этом персонаже широкая аудитория наслышана далеко не так хорошо, как о Призрачной гонщике.

Сериал рассказывает о Дэймоне Хеллстроме и его младшей сестре Ане Хеллстром, детях таинственного серийного убийцы. Невзирая на сложные взаимоотношения, вместе они борются с различными злодеями, и каждый использует уникальный подход к делу и набор сверхспособностей.

Прежде чем получить сольный комикс «Сын Сатаны» (Son of Satan), Дэймон Хеллстром появился во вселенной Призрачного гонщика. В комиксе персонаж обладает демоническими способностями, а его сестру зовут Сатана. Пока неизвестно, насколько близко сериал подберётся к первоисточнику.

Шоураннером проекта выступает Пол Збышевски («Агенты Щ.И.Т.»); он также числится исполнительным продюсером наряду с Джефом Лоэбом. Как и «Призрачного гонщика», проект курирует производственная студия Marvel TV, а также ABC Signature Studios. Премьера сериала состоится с следующем году.