Marvel TV и Hulu готовят сольный сериал про Призрачного гонщика

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Marvel упрочивает свои позиции в сериальном мире, запустив в разработку сразу два художественных сериала для потокового сервиса Hulu. Первый проект — «Призрачный гонщик» (Ghost Rider).

Персонаж хорошо известен кинозрителям и поклонникам сериалов. Последний раз антигерой появлялся в «Агентах Щ.И.Т.» в исполнении Гэбриела Луны. Многосерийный сольник поведает о Робби Рейесе, живущем на границе между Техасом и Мексикой. В образе объятого адским пламенем Призрачного гонщика главный герой борется с несправедливостью, но не всегда в состоянии контролировать свою демоническую силу.

Сохранится ли преемственность между «Агентами» и новым сериалом, пока непонятно, однако уже точно известно, что Луна вернётся к роли Призрачного гонщика.

Шоураннером проекта назначили Ингрид Эскахеду («Правосудие», «Хитрый Пит»); она же выступает исполнительным продюсером сериала наряду с Полом Збышевски и Джефом Лоэбом. Разработкой занимается Marvel TV в сотрудничестве с ABC Signature Studios. Премьера запланирована на следующий год.