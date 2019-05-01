Три многозначительных промо-ролика «Хранителей» от HBO

В сети появились три коротких промо-видео из официального инстаграма «Хранителей» Дэймона Линделофа. «Немые» ролики представляют собой ожившие символы и вербально ничего не сообщают. Это за них делают соответствующие короткие подписи.
Оставь надежду вся сюда входящий.
Дотронься до Марса.
На дворе не 1985-й.
Сериал, прошлым летом получивший от HBO добро на съёмки первого сезона, представляет собой непрямой сиквел оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.
В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.
Пилот сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию шоураннера, создателя и автора проекта Линделофа; оба числятся исполнительными продюсерами. Производством занимаются Warner Bros. Television и White Rabbit. Премьера обещают в этом году.