Три многозначительных промо-ролика «Хранителей» от HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В сети появились три коротких промо-видео из официального инстаграма «Хранителей» Дэймона Линделофа. «Немые» ролики представляют собой ожившие символы и вербально ничего не сообщают. Это за них делают соответствующие короткие подписи.

Оставь надежду вся сюда входящий.



1116

55%



Оценить

Поделиться

Оценки

















1

0

0

0

0

0

0

0

0

1 — ожидаем 5 голосов Скачивание Низкое разрешение 0,5 Мб Поделиться









Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="270" src="https://kg-portal.ru/t36676" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Дотронься до Марса.



975

55%



Оценить

Поделиться

Оценки

















1

0

0

0

0

0

0

0

0

1 — ожидаем 5 голосов Скачивание Низкое разрешение 0,6 Мб Поделиться









Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="270" src="https://kg-portal.ru/t36677" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

На дворе не 1985-й.



944

55%



Оценить

Поделиться

Оценки

















1

0

0

0

0

0

0

0

0

1 — ожидаем 5 голосов Скачивание Низкое разрешение 0,8 Мб Поделиться









Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="270" src="https://kg-portal.ru/t36678" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Сериал, прошлым летом получивший от HBO добро на съёмки первого сезона, представляет собой непрямой сиквел оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

Пилот сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию шоураннера, создателя и автора проекта Линделофа; оба числятся исполнительными продюсерами. Производством занимаются Warner Bros. Television и White Rabbit. Премьера обещают в этом году.