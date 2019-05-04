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Сериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон «Тетрадь смерти» — анонс новой манги «Мстители: Финал» начали сокрушать рекорды в России «Сумеречная зона» получила продление на второй сезон Невероятный старт «Мстителей: Финала» — пали все рекорды бокс-офиса
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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Эванджелин Лилли раскроет космическое убийство в научно-фантастическом сериале «Альбедо»

Отвоевавшись в «Мстителях: Финале», Эванджелин Лилли («Остаться в живых») возвращается на малый экран в научно-фантастическом сериале «Альбедо» (Albedo) от онлайн-сервиса Vudu и Entertainment One.

Актрисе досталась роль детектива Вивьен Коулман, которой предстоит расследовать убийство учёного на борту научной космической станции. 150 лет в будущее, самый край Солнечной системы, отрезанный от внешнего мира корабль и небольшой экипаж гениальных учёных, каждый из которых может оказаться убийцей, — что может пойти не так?

Сюжетом занимаются сценаристы «Хитрого Пита» Макс и Адам Рейд. Режиссировать поставлен Брэд Пейтон (сериал «Граница», фильм «Разлом Сан-Андреас»). Заказан полный первый сезон, но дата премьеры пока неизвестна.

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