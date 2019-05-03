«Последний кандидат» — трейлер третьего сезона политического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Спасённый потоковым сервисом Netflix «Последний кандидат» обзавёлся полноценным трейлером третьего сезона. Дата выхода продолжения политического триллера уже известна — все десять серий будут доступны для просмотра 7 июня.

В центре истории — рядовой служащий Белого дома Том Киркман (Кифер Сазерленд), вынужденный возложить на себя обязанности главы государства. В результате крупного теракта погибают глава США и все, кто мог его заменить. Ещё вчера Киркман был лишь винтиком в громадной государственной машине, а сегодня он её возглавляет. Третий сезон расскажет о напряжённой президентской кампании, полной интриг и медийной шумихи.

Шоураннером продолжения назначен Нил Баэр («Закон и порядок: Специальный корпус»). К своим ролям помимо Сазерленда вернутся Кэл Пенн, Адан Канто, Италия Риччи и Мэгги Кью. Производство бывшего проекта канала ABC курирует Entertainment One.