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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Последний кандидат» — трейлер третьего сезона политического триллера

Спасённый потоковым сервисом Netflix «Последний кандидат» обзавёлся полноценным трейлером третьего сезона. Дата выхода продолжения политического триллера уже известна — все десять серий будут доступны для просмотра 7 июня.

В центре истории — рядовой служащий Белого дома Том Киркман (Кифер Сазерленд), вынужденный возложить на себя обязанности главы государства. В результате крупного теракта погибают глава США и все, кто мог его заменить. Ещё вчера Киркман был лишь винтиком в громадной государственной машине, а сегодня он её возглавляет. Третий сезон расскажет о напряжённой президентской кампании, полной интриг и медийной шумихи.

Шоураннером продолжения назначен Нил Баэр («Закон и порядок: Специальный корпус»). К своим ролям помимо Сазерленда вернутся Кэл Пенн, Адан Канто, Италия Риччи и Мэгги Кью. Производство бывшего проекта канала ABC курирует Entertainment One.

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Видео Последний кандидат
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