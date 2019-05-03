Премьера восьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд мировой популярности

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

«Игра престолов» продолжает ставить рекорды. Премьерный эпизод восьмого сезона завоевал проекту статус самой востребованной премьеры художественного сериала в мире. Мониторинг медиа-просторов проводили Parrot Analytics и Guinness World Records. Подсчёты проводятся с апреля 2015 года.

Прежний рекорд принадлежал — сюрприз! — первому эпизоду седьмого сезона «Игры престолов». Финальная телеглава фэнтезийного эпика от кабельного канала HBO улучшила прежний результат на 2,9%.

За премьерный вечер 14 апреля показатель востребованности эпизода «Винтерфелл» составил 25,46 на человека. Прежний рекорд принадлежал первой серии седьмого сезона, чей показатель составил 24,74. Особенно высокий спрос отмечен в США, Великобритании и Франции.

При подсчётах учитывались запросы на просмотр и скачивание, тематическое общение в соцсетях (хэштеги, лайки и шеринг), а также поиск, чтение, обсуждение, написание посвящённых сериалу текстов и другая онлайн-активность.