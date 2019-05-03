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Премьера восьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд мировой популярности «Мстители: Финал» заработали больше $ 1,6 млрд в мировом прокате «Мстители: Финал» уже собрали 1 млрд рублей в отечественном прокате Новости игр — лучшее за неделю Видеообзор на игру Days Gone
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Премьера восьмого сезона «Игры престолов» побила рекорд мировой популярности

«Игра престолов» продолжает ставить рекорды. Премьерный эпизод восьмого сезона завоевал проекту статус самой востребованной премьеры художественного сериала в мире. Мониторинг медиа-просторов проводили Parrot Analytics и Guinness World Records. Подсчёты проводятся с апреля 2015 года.

Прежний рекорд принадлежал — сюрприз! — первому эпизоду седьмого сезона «Игры престолов». Финальная телеглава фэнтезийного эпика от кабельного канала HBO улучшила прежний результат на 2,9%.

За премьерный вечер 14 апреля показатель востребованности эпизода «Винтерфелл» составил 25,46 на человека. Прежний рекорд принадлежал первой серии седьмого сезона, чей показатель составил 24,74. Особенно высокий спрос отмечен в США, Великобритании и Франции.

При подсчётах учитывались запросы на просмотр и скачивание, тематическое общение в соцсетях (хэштеги, лайки и шеринг), а также поиск, чтение, обсуждение, написание посвящённых сериалу текстов и другая онлайн-активность.

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Игра престолов
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