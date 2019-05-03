Николь Кидман поможет расслабиться девяти незнакомцам в сериале от автора «Большой маленькой лжи»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

После съёмок в хите HBO «Большая маленькая ложь» Николь Кидман сильно прониклась творчеством автора романа, лёгшего в основу сериала. До того прониклась, что задолго до публикации купила права на экранизацию новой книги своей землячки — австралийской писательницы Лианы Мориарти.

Многосерийной драмой «Девять незнакомцев» (Nine Perfect Strangers) займётся потоковый сервис Hulu. Кидман выступит исполнительным продюсером проекта и сыграет в нём главную роль.

Первоисточник повествует о девяти совершенно незнакомых людях, которые съезжаются в отдалённый австралийский курорт-отель, чтобы на неделю полностью отключиться от внешнего мира и поправить немало пошатнувшиеся по разным причинам нервы. Разумеется, гостей ожидают несколько далеко не расслабляющих поворотов сюжета.

Хозяйка старинного особняка и местная гуру в белых одеждах — русская эмигрантка Маша — предстанет в исполнении Кидман.

Для работы над сериалом собралась почти вся творческая команда «Большой маленькой лжи»: сценарий пишут Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес») и Джон-Генри Баттеруорт («Грань будущего»), продюсируют Пер Саари, Бруна Папандреа, Кидман и Мориарти. Производственный процесс берут на себя Blossom Films и Made Up Stories. Премьера намечена на конец будущего года.