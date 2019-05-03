 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Сериал «Кобра Кай» продлён на третий сезон «Тетрадь смерти» — анонс новой манги «Тепло наших тел» уходит на малые экраны «Мстители: Финал» заработали больше $ 1,6 млрд в мировом прокате Days Gone обошла Mortal Kombat 11 по продажам
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Николь Кидман поможет расслабиться девяти незнакомцам в сериале от автора «Большой маленькой лжи»

После съёмок в хите HBO «Большая маленькая ложь» Николь Кидман сильно прониклась творчеством автора романа, лёгшего в основу сериала. До того прониклась, что задолго до публикации купила права на экранизацию новой книги своей землячки — австралийской писательницы Лианы Мориарти.

Многосерийной драмой «Девять незнакомцев» (Nine Perfect Strangers) займётся потоковый сервис Hulu. Кидман выступит исполнительным продюсером проекта и сыграет в нём главную роль.

Первоисточник повествует о девяти совершенно незнакомых людях, которые съезжаются в отдалённый австралийский курорт-отель, чтобы на неделю полностью отключиться от внешнего мира и поправить немало пошатнувшиеся по разным причинам нервы. Разумеется, гостей ожидают несколько далеко не расслабляющих поворотов сюжета.

Хозяйка старинного особняка и местная гуру в белых одеждах — русская эмигрантка Маша — предстанет в исполнении Кидман.

Для работы над сериалом собралась почти вся творческая команда «Большой маленькой лжи»: сценарий пишут Дэвид Э. Келли («Мистер Мерседес») и Джон-Генри Баттеруорт («Грань будущего»), продюсируют Пер Саари, Бруна Папандреа, Кидман и Мориарти. Производственный процесс берут на себя Blossom Films и Made Up Stories. Премьера намечена на конец будущего года.

+ Обсудить
Темы
 
Девять незнакомцев
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Николь Кидман поможет расслабиться девяти незнакомцам в сериале от автора «Большой маленькой лжи»

Тоже интересно

 
КиноАниме Популярная манга «Моя геройская академия» будет экранизирована под Голливуд
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 315: Лепта в общее дело
 
Кино Сарик Андреасян обвинил маркетологов «28 панфиловцев» в чёрном пиаре против «Землетрясения»
 
Кино «Мир Юрского периода 3» не обманет ожиданий от окончания второго фильма
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 306: Девиантные нормы
 
Кино Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Elder Scrolls: Blades - Bethesda открыла ранний доступ всем желающим и показала свежий трейлер мобильной RPGПрисутствие Ронды Раузи в Mortal Kombat 11 недопустимо - редактор Kotaku возмущена фактом привлечения спортсменки к озвучке Сони БлейдВ сети появился невероятно качественный фанатский тизер Left 4 Dead 3Новые IP, издательская деятельность и перемены в разработке Bayonetta 3 - Ацуси Инаба рассказал о перспективах Platinum GamesМы вас поняли - создатели фильма про Соника отреагировали на разгромную критику со стороны фанатов персонажа

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru