FX объявил дату возвращения на экраны сериала «Легион»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Супергеройская драма Ноя Хоули «Легион» наконец-то обзавелась датой возвращения в эфир. Премьера третьего сезона состоится на канале FX 24 июня. В феврале стало известно, что этот сезон станет для сериала финальным.

Авторская интерпретация марвеловского комикса Криса Клэрмонта и Билла Сенкевича рассказывает крайне запутанную историю жизни Дэвида Хэллера (Дэн Стивенс), мутанта со впечатляющим набором сверхспособностей. Невероятные приключения признанного шизофреником Дэвида начинаются, когда в психиатрической лечебнице он встречает девушку своей мечты (Рэйчел Келлер), а после одного странного происшествия убеждается, что видения и голоса в его голове реальны.

В сериале также снимаются Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт и Навид Негабан. Ранее было объявлено, что в третьем сезоне появятся родители главного героя: отец — Профессор Икс (Гарри Ллойд) и мать по имени Габриэль (Стефани Корнелиуссен).

Хоули числится сценаристом, режиссёром, продюсером и шоураннером проекта. Исполнительными продюсерами выступают Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. Производством занимаются Marvel TV и FX Prods.