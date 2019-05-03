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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Праведные Джемстоуны» — тизер сатирической комедии с Джоном Гудманом и Дэнни Макбрайдом

Кабельный канал HBO опубликовал тизер сериала «Праведные Джемстоуны» с Дэнни Макбрайдом и Джоном Гудманом в главных ролях. Премьеру обещают в августе, пока без точной даты.

Многосерийная сатирическая комедия повествует о всемирно известном семействе телевизионных проповедников Джемстоунов, трудящихся во имя Иисуса Христа на благо общества и, разумеется, себя.

Помимо Гудмана и Макбрайда в сериале снимаются Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс и другие. В первом сезоне также погостит Уолтон Гоггинс.

Макбрайд числится сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта наряду с Джоди Хиллом и Дэвидом Гордоном Грином.

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