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«Город на холме» — свежий трейлер криминальной драмы с Кевином Бэйконом

Кабельный канал Showtime выпустил свежий трейлер, а также постер сериала «Город на холме». Дата выхода криминальной драмы Бена Аффлека и Мэтта Деймона уже известна — премьера состоится 16 июня.

Остросюжетная история начинается в 1992 году в Бостоне, наводнённом преступниками и покрывающими их чиновниками. В борьбу с повальной продажностью и расизмом вступает темнокожий окружной прокурор из Бруклина (Элдис Ходж). Он заключает рискованный союз с продажным, но уважаемым ветераном ФБР (Кевин Бэйкон), чтобы покончить с бандой налётчиков на инкассаторов. Их смелая инициатива может полностью изменить систему уголовного правосудия в городе.

В сериале снимаются Джонатан Такер, Марк О’Брайен, Джилл Хеннесси, Лорен И. Бэнкс, Аманда Клэйтон, Кевин Чэпмен, Джер Ши и Кевин Данн.

Первый эпизод снял Майкл Куэста («Родина») по сценарию Чака Маклина. Деймон и Аффлек числятся исполнительными продюсерами наряду с Бэйконом, Дженнифер Тодд («Джейсон Борн»), Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха») и Томом Фонтаной («Убойный отдел», «Тюрьма Оз»). Производством занимаются Pearl Street Films и IMG.

Постер:

Постеры сериала «Город на холме»
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Видео Город на холме
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