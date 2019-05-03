Главная КГ стала богаче — все разделы уравнены в правах

Вот и наступил этот судьбоносный день — все разделы КГ получили равные права. Больше киношный и сериальный разделы не смогут глядеть на игровой и анимешный свысока: дескать, наши новости выводятся на главную, а ваши — нет, знайте своё место. Великое угнетение наконец-то закончилось — четыре раздела КГ заживут одной дружной семьёй и предстанут перед посетителями КГ во всём своём великолепии.

Проще говоря: отныне на главной будут новости кино, сериалов, игр и аниме.

Мы, однако, не садисты и прекрасно понимаем, что кому-то читать про аниме, игры или сериалы (а может, и про кино — есть и такие люди!) не очень интересно. Поэтому предусмотрели очень простую, но понятную систему исключения любых разделов с главной — просто нажмите на кнопку «Настройки» в правом верхнем углу (если вы на телефоне — на иконку шестерёнки) и укажите, что хотите видеть в своей новостной ленте, а что нет. Кнопка есть только на главной, имейте в виду!

Чтобы настройки сохранились навсегда, хорошо бы залогиниться на сайте, хотя сохранение в cookies тоже работает. Удачного вам погружения в богатый новостной мир КГ!