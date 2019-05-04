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«Вероника Марс» — свежий тизер четвёртого сезона детективной драмы

Четвёртый сезон «Вероники Марс» обзавёлся свежим тизером. Дата выхода восьмисерийного продолжения уже известна — детективная драма стартует на потоковом сервисе Hulu 26 июля.

На этот раз прибрежный городок Нептун столкнётся сразу с двумя напастями: произошедшим во время весенних каникул убийством школьников и, как следствие, стремительным оттоком туристов. Родители одной из жертв обращаются в частное детективное агентство Марсов с просьбой найти убийцу их сына, и Вероника берётся за расследование.

Пимомо Белл в четвёртом сезоне снимаются Энрико Колантони, Джейсон Доринг, Райан Хансен, Перси Даггс III, Фрэнсис Капра, Дэвид Старзик, Макс Гринфилд, Адам Роуз, Донн Льюис, Кирби Хауэлл-Баптисте и Дж. К. Симмонс.

Сценарий написал автор проекта Роб Томас («Я — зомби»), он же выступает исполнительным продюсером наряду с исполнительницей главной роли. За производство отвечают Spondoolie Productions и Warner Bros. TV.

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