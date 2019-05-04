«Вероника Марс» — свежий тизер четвёртого сезона детективной драмы

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Четвёртый сезон «Вероники Марс» обзавёлся свежим тизером. Дата выхода восьмисерийного продолжения уже известна — детективная драма стартует на потоковом сервисе Hulu 26 июля.

На этот раз прибрежный городок Нептун столкнётся сразу с двумя напастями: произошедшим во время весенних каникул убийством школьников и, как следствие, стремительным оттоком туристов. Родители одной из жертв обращаются в частное детективное агентство Марсов с просьбой найти убийцу их сына, и Вероника берётся за расследование.

Пимомо Белл в четвёртом сезоне снимаются Энрико Колантони, Джейсон Доринг, Райан Хансен, Перси Даггс III, Фрэнсис Капра, Дэвид Старзик, Макс Гринфилд, Адам Роуз, Донн Льюис, Кирби Хауэлл-Баптисте и Дж. К. Симмонс.

Сценарий написал автор проекта Роб Томас («Я — зомби»), он же выступает исполнительным продюсером наряду с исполнительницей главной роли. За производство отвечают Spondoolie Productions и Warner Bros. TV.