Букины готовятся к Новому году на кадрах со съёмок продолжения «Счастливы вместе»

Развесёлое семейство, с которым знакома вся страна, активно готовится к грядущим зимним праздникам. Об этом можно судить по свежим фотографиям со съёмок «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе».

На свежих кадрах со съёмочной площадки засветились Bиктop Лoгинoв (Гeнa Бyкин) и Haтaлья Бoчкapёвa (Дaшa Бyкинa). Но что важнее всего — в кадр попали Барон и Барон Второй (очевидно, сынишка).

Авторы сиквела, к слову, обещают «разные виды юмора». Даже сатиру с сарказмом завезут, представляете?