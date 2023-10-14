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Букины готовятся к Новому году на кадрах со съёмок продолжения «Счастливы вместе»

Развесёлое семейство, с которым знакома вся страна, активно готовится к грядущим зимним праздникам. Об этом можно судить по свежим фотографиям со съёмок «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе».

На свежих кадрах со съёмочной площадки засветились Bиктop Лoгинoв (Гeнa Бyкин) и Haтaлья Бoчкapёвa (Дaшa Бyкинa). Но что важнее всего — в кадр попали Барон и Барон Второй (очевидно, сынишка).

Авторы сиквела, к слову, обещают «разные виды юмора». Даже сатиру с сарказмом завезут, представляете?

Кадры из сериала «Букины» Кадры из сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины»
Теги
ГалереяБукины
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Источник фотографий: Depositphotos

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