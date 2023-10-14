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Погоня за волшебным астероидом в трейлере четвёртого сезона космодрамы «Для всего человечества»

Крепнет и ширится международная дружба на Марсе. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер четвёртого сезона космической драмы «Для всего человечества», где главные роли сыграли знатно постаревший Юэль Киннаман, Мария Машкова и Тоби Кеббелл. Заключительные эпизоды сериала в жанре альтернативной истории начнут выходить 10 ноября.

В последнем сезоне, события которого происходят в 2003 году, скучающие без эпических соревнований человеки организуют новую гонку — за волшебным астероидом. Ну и на Марсе поживут — на международной базе «Счастливая долина».

И постер:

Кадры из сериала «Для всего человечества»
Теги
ВидеоДля всего человечества
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