Погоня за волшебным астероидом в трейлере четвёртого сезона космодрамы «Для всего человечества»

Крепнет и ширится международная дружба на Марсе. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер четвёртого сезона космической драмы «Для всего человечества», где главные роли сыграли знатно постаревший Юэль Киннаман, Мария Машкова и Тоби Кеббелл. Заключительные эпизоды сериала в жанре альтернативной истории начнут выходить 10 ноября.

В последнем сезоне, события которого происходят в 2003 году, скучающие без эпических соревнований человеки организуют новую гонку — за волшебным астероидом. Ну и на Марсе поживут — на международной базе «Счастливая долина».

И постер: