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Милоша Биковича выкинули из «Белого лотоса» из-за воя в соцсетях

Источник: «Централ Партнершип»

Активно снимающийся в российских проектах сербский актёр Томаш Бикович недолго числился в актёрском составе третьего сезона «Белого лотоса». И месяца с момента анонса его зачисления в проект не прошло, а воюющие в соцсетях с «российской агрессией» бойцы провели успешную контратаку, результатом которой стало решение HBO отказаться от услуг Биковича.

На роль йога и духовного ментора Валентина возьмут другого актёра. Предлагаем подыскать им кого-нибудь из многочисленной украинской творческой интеллигенции.

События третьего сезона успешного сериала развернутся на курорте в Таиланде, и съёмки новых эпизодов вот-вот стартуют. В касте новой телеглавы значатся Лесли Бибб, Кэрри Кун, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Наташа Ротуэлл. Среди новичков — Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис.

Теги
Белый лотос
Комментарии (4)

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
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Все авторы
Подкасты
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