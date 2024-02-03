Активно снимающийся в российских проектах сербский актёр Томаш Бикович недолго числился в актёрском составе третьего сезона «Белого лотоса». И месяца с момента анонса его зачисления в проект не прошло, а воюющие в соцсетях с «российской агрессией» бойцы провели успешную контратаку, результатом которой стало решение HBO отказаться от услуг Биковича.

На роль йога и духовного ментора Валентина возьмут другого актёра. Предлагаем подыскать им кого-нибудь из многочисленной украинской творческой интеллигенции.

События третьего сезона успешного сериала развернутся на курорте в Таиланде, и съёмки новых эпизодов вот-вот стартуют. В касте новой телеглавы значатся Лесли Бибб, Кэрри Кун, Джейсон Айзекс, Мишель Монахан, Паркер Поузи, Наташа Ротуэлл. Среди новичков — Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис.