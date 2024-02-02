 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Бандитский Петербург» получит продолжение «20 лет спустя» Пyшиcтый пpecтyпник Бип Mип и люди нa cвeжиx кaдpax из «Дoктopa Kтo» Ждёте Deus Ex? Издательству Embracer Group вас жаль «Токсичный мститель» крупным планом — свежий кадр из кинокомикса с Питером Динклэйджем Stellar Blade — трейлер с деталями и датой выхода
• • •
 
СЕРИАЛЫ
161

Новая девушка: Сорвиголова замечен на свидании с горячей незнакомкой (фото)

Источник: Disney+

Не успели фанаты вдоволь нарадоваться счастливому воскрешению Карен Пейдж, которую по изначальной задумке должен был стереть щелчок, как поводов для радости снова стало меньше. Изрядно похорошевший Чарли Кокс был замечен на съёмках «Сорвиголовы» в объятиях не Деборы Энн Уолл, а Маргариты Левиевой, которая была взята в сериал ей «на замену».

Собственно, после Женщины-Халка ничего удивительного — Мэтт Мёрдок явно пошёл по наклонной.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Но мы по-прежнему верим!

В продолжении помимо Кокса и Уолл вернутся Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Элден Хенсон и Уилсон Бетел в роли Меченого. Пока не совсем ясно, что в итоге решили с Ванессой — Caндpин Xoлт изначально взяли вместо Айелет Зорер, но после возвращения всех остальных очень хочется надеяться и здесь.

Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый заново
Комментарии

Ещё на эту тему

3Исхудавший Чарли Кокс на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото) 9Новый «Сорвиголова» подтвердил возвращение Карен Пейдж и Фогги Нельсона (фото) 4В «Сорвиголове» всё-таки появятся Фогги Нельсон и Карен Пейдж? 24Битва инвалидов: в сеть слили сцену драки Сорвиголовы и Эхо из нового сериала Marvel

Тоже интересно

7Бoльшe кoтoв! Cyпepгepoини yшли в тeнь нa пocтepe «Mapвeлoв» 0The Secret of Monkey Island вышла на Commodore 64 — выглядит здорово, но есть нюанс 12Создательница «Сумерек» подобрала исполнителей главных ролей для ремейка 5«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция 8Сидни Суини умоляла спустить её вниз головой на паутине — актриса откровенничает в свежем промо «Мадам Паутины»

Далее на КГ

1
Джим Керри вернётся к роли злодея в «Сонике в кино 3» (видео)
 0
Серийный убийца Николас Кейдж в трейлере ужастика «Собиратель душ»
 3
Первые отзывы на «Мистера и миссис Смит» появились на Rotten Tomatoes
 0
Колин «Пингвин» Фаррелл бродит по руинам Готэма (фото)
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 605: «Мастер и Маргарита», «Заветное желание», «Догмен» Люка Бессона, самые ожидаемые российские фильмы
 3
Исхудавший Чарли Кокс на съёмках нового «Сорвиголовы» (фото)
 16
Кэмерон Диас возвращается в кино на первом кадре экшена «Снова в деле»
 17
Брэд Питт рискует не попасть в последний фильм Квентина Тарантино
 17
Фантастическая Дженнифер Лопес на первом кадре фильма «Атлас»
 10
Неутомимый! Тим Бёртон снимет ремейк «Атаки 50-футовой женщины»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В новом большом событии Marvel Человек-паук успел поссориться со своим союзником
 
Игры Мрачный фэнтезийный шутер Graven выходит из раннего доступа в релиз
 
Кино Воланд, Мастер с Маргаритой и остальная свита на постерах «Мастера и Маргариты»
 
Кино Злополучный «Наполеон» Ридли Скотта выходит в цифре 9 января
 
Hulu плaниpyeт нoвый «Пoбeг»
 
Император Ли Пейс вернётся — «Основание» по Айзеку Азимову продлено на третий сезон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 605: «Мастер и Маргарита», «Заветное желание», «Догмен» Люка Бессона, самые ожидаемые российские фильмы
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 511: Спать на монстрах
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 533: В роли небоскрёба
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 604: «Аквамен 2», «Вонка», комедия от Тайки Вайтити, борьба с пиратскими показами
 
0Ноль кадров в секунду – 510: Настольные сиськи
 
6ЕВА – 565: Из рабства в рабство
 
2Телеовощи – 532: Страдающие головой
 
+Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 116: Плохие игры, которые мы прошли
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru