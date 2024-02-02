Новая девушка: Сорвиголова замечен на свидании с горячей незнакомкой (фото)

Не успели фанаты вдоволь нарадоваться счастливому воскрешению Карен Пейдж, которую по изначальной задумке должен был стереть щелчок, как поводов для радости снова стало меньше. Изрядно похорошевший Чарли Кокс был замечен на съёмках «Сорвиголовы» в объятиях не Деборы Энн Уолл, а Маргариты Левиевой, которая была взята в сериал ей «на замену».

Собственно, после Женщины-Халка ничего удивительного — Мэтт Мёрдок явно пошёл по наклонной.

Но мы по-прежнему верим!

В продолжении помимо Кокса и Уолл вернутся Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Элден Хенсон и Уилсон Бетел в роли Меченого. Пока не совсем ясно, что в итоге решили с Ванессой — Caндpин Xoлт изначально взяли вместо Айелет Зорер, но после возвращения всех остальных очень хочется надеяться и здесь.