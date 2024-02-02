Первые отзывы на «Мистера и миссис Смит» появились на Rotten Tomatoes

Ну вот и вышел первый сезон шпионской экшен-комедии «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин в главных ролях. Многосерийная интерпретация одноимённого фильма Дага Лаймана, где убойную парочку сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли, постаралась не брать от своего полнометражного исходника почти ничего, кроме концепции и названия. И уже сейчас можно прикинуть, удалось ли ей при этом в достаточной мере порадовать аудиторию.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes появились первые отзывы на сериал — и от критиков, и от зрителей. И перед нами тот самый расхожий случай, когда во мнениях стороны не сошлись. Профессиональные ценители одобрили увиденное на 90%, а вот зрители — всего на 59%.

Критики нахваливают новых «Мистера и миссис Смит» за свежий подход, более эмпатичных и реальных по сравнению с фильмом персонажей, за отличную актёрскую игру и в целом гармонично написанную и снятую историю. Ну а на простых зрителей бесконечные диалоги и низкий уровень динамики навели зевоту. Общий вердикт: скукота и не настолько забавное и увлекательное действо, чтобы называть его экшен-комедией.