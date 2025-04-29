Сериал «Декстер: Воскрешение» получил дату премьеры

Этой зимой завершился показ первого сезона приквела «Декстера», а летом начнёт выходить его новое продолжение. Премьера четвертого сериала во франчайзе «Декстер: Воскрешение» состоится 11 июля. В этот день на стриминговом сервисе Paramount+ появятся две первые серии шоу. А 13 июля стартует трансляция проекта на канале Showtime.

Грядущий сериал будет продолжением шоу «Декстер» и «Декстер: Новая кровь». Роль главного героя снова исполняет Майкл Си Холл. Сиквел также получило короткий тизер, в котором его персонаж улыбается, держа газету с заголовком на первой полосе «Декстер Морган мёртв».

В сериале также появятся Джеймс Ремар, Дэвид Зайас, Джек Олкотт, Питер Динклэйдж, Ума Турман, Кристен Риттер и другие.

Динклэйдж играет миллиардера по имени Леон Пратер. Весь мир считает его щедрым филантропом, но на самом деле у него есть некие страшные секреты. Возможно, этот персонаж будет главным злодеем сезона. Турман исполняет роль главы службы безопасности Пратера. А Риттер играет сомелье по имени Миа Лапьер, которая является серийной убийцей.

Сериал-приквел «Декстер: Первородный грех» ранее продлили на второй сезон.