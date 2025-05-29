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Второй сезон сериала «Пингвин» изучается шоураннером, а другие спин-оффы «Бэтмена» на ранних стадиях

Источник: HBO

Прошлой осенью на канале HBO вышел сериал «Пингвин» — восьмисерийный спин-офф фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. В нём Колин Фаррелл вернулся к роли Освальда «Оза» Кобба по прозвищу Пингвин. Шоу получило высокие оценки критиков и зрителей. Но, возможно, оно так и останется завершённым мини-сериалом без продолжения.

Вчера на сайте Deadline опубликовали подкаст Crew Call с участием шоураннера «Пингвина» Лорен Лефранк. В разговоре с ней была затронута тема появления второго сезона сериала. Про возможность продолжить шоу ЛеФранк сказала: «Помимо Колина, всё зависит от того, сможем ли мы сделать историю более насыщенной, чем ту, что мы уже сделали». И хотя Лефранк осуществила свой план сделать «Пингвина» ограниченным сериалом, она думает о новом сезоне: «Сейчас я изучаю, каким он может быть, если он будет».

Также разговор подкасте в коснулся других возможных спин-оффов, связанных с «Бэтменом». Про работу над ними ЛеФранк сказала: «Мы находимся на ранней стадии».

Фильм «Бэтмен» получит сиквел, в котором должен вернуться и Пингвин. Но, когда выйдет вторая часть, пока неизвестно.

Теги
ПингвинDC
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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