Опубликованы новые кадры из сериала ужасов «Чужой: Земля»

Этим летом после фильмов, комиксов, видеоигр и другого медиафранчайз «Чужой» пополнит первый сериал. Премьера проекта под названием «Чужой: Земля» состоится 12 августа на канале FX и стриминговом сервисе Hulu. В шоу заявлено восемь серий. Сериал ужасов дебютирует сразу с двумя эпизодами. Оставшиеся шесть будут выходить по одному в неделю до 23 сентября.

До грядущей премьеры сайт Entertainment Weekly опубликовал три эксклюзивных кадра из шоу. На первом из них Венди — главная героиня сериала, которую играет Сидни Чендлер.

Создателем сериала стал Ной Хоули («Фарго», «Легион»).

Действие шоу стартует в 2120 году, то есть за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Когда загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле, главная героиня и тактическая группа солдат находят нечто кошмарное — им предстоит столкнуться лицом к лицу с самой опасной угрозой за всю историю планеты.

Последним фильмом во франчайзе является «Чужой: Ромул», чья мировая премьера состоялась 12 августа 2024-го. Его действие разворачивается между событиями первой и второй частей киносерии. В разработке находится продолжение картины.