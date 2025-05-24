 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Экс-представитель Sony Pictures в России требует от кинотеатров миллиард рублей за нелегальный прокат Дженна Ортега спасает сходящего с ума музыканта в шизофреническом трейлере фильма Hurry Up Tomorrow В сериале DC Studios про Зелёных фонарей появится суперзлодей Синестро «Тёмный рыцарь» может быть только один — скандальный фильм Уве Болла с Арми Хаммером сменил своё название
• • •
 
СЕРИАЛЫ
216

Опубликованы новые кадры из сериала ужасов «Чужой: Земля»

Источник: FX

Этим летом после фильмов, комиксов, видеоигр и другого медиафранчайз «Чужой» пополнит первый сериал. Премьера проекта под названием «Чужой: Земля» состоится 12 августа на канале FX и стриминговом сервисе Hulu. В шоу заявлено восемь серий. Сериал ужасов дебютирует сразу с двумя эпизодами. Оставшиеся шесть будут выходить по одному в неделю до 23 сентября.

До грядущей премьеры сайт Entertainment Weekly опубликовал три эксклюзивных кадра из шоу. На первом из них Венди — главная героиня сериала, которую играет Сидни Чендлер.

Создателем сериала стал Ной Хоули («Фарго», «Легион»).

Действие шоу стартует в 2120 году, то есть за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Когда загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле, главная героиня и тактическая группа солдат находят нечто кошмарное — им предстоит столкнуться лицом к лицу с самой опасной угрозой за всю историю планеты.

Кадры из сериала «Чужой: Земля» Кадры из сериала «Чужой: Земля» Кадры из сериала «Чужой: Земля»

Последним фильмом во франчайзе является «Чужой: Ромул», чья мировая премьера состоялась 12 августа 2024-го. Его действие разворачивается между событиями первой и второй частей киносерии. В разработке находится продолжение картины.

Теги
ГалереяЧужой: ЗемляHulu
Комментарии

Ещё на эту тему

+В производстве последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» 7Четвёртый сезон сериала «Медведь» получил трейлер 11Летом начнутся съёмки третьего сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» 1Сериал «Бриджертоны» станет одним из самых продолжительных шоу Netflix 7Третий сезон фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры» обрёл дату премьеры

Тоже интересно

9Создатель «Андора» рассказал, что в разработке находится хоррор по «Звёздным войнам» 1Мечи и светоциклы — авторы The First Descendant задумали серьёзное обновление для третьего сезона 18Всадники со своими питомцами на персонажных плакатах «Как приручить дракона» 6Сара Мишель Геллар нашла удивительную девочку из «Звёздных войн» для главной роли в продолжении «Баффи — истребительницы вампиров» 50И это Афина? Первые кадры Зендеи на съёмках «Одиссеи» Кристофера Нолана

Далее на КГ

2
«Кей-поп: Охотницы на демонов» — первый трейлер
 0
В производстве последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
 5
Первые сборы «Лило и Стича» и «Миссии невыполнима 8»: рекордов и денег хватит на всех
 0
Два охотника и Человек-Паук: кроссовер Predator vs. Spider-Man набирает обороты
 0
KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 2, часть 4
 3
Появился трейлер фэнтези «Белого мага, изгнанного из команды героя, подобрал авантюрист ранга S: Этот белый маг слишком нестандартный»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 674: «Белоснежка», трейлер «Супермена», наш ответ «Гравитации», молодые Сталин и Рэмбо, «Батя 2. Дед»
 0
В продажу поступили новые фигурки по мотивам известных обложек комиксов Marvel от McFarlane Toys
 0
Первые выпуски «Абсолютных» серий Batman, Wonder Woman и Superman получат новые тиражи
 18
Экшен «Балерина» с Аной де Армас и Киану Ривзом: красивый, боевой и совершенно сюжетно пустой фильм
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Азиатские постеры мультфильма «Зверополис 2»
 
Аниме «Я хочу любить тебя до самой твоей смерти» — анонс аниме про страдающих девочек-убийц из загадочного приюта
 
Игры Bloober Team снова работает с Konami
 
Аниме Сёстры-воровки возвращаются: тизер-трейлер нового аниме по манге «Кошачий глаз»
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 24 февраля — 2 марта
 
Новые сериалы недели: конец нового «Сорвиголовы» и начало нового «Шерлока»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 674: «Белоснежка», трейлер «Супермена», наш ответ «Гравитации», молодые Сталин и Рэмбо, «Батя 2. Дед»
 
1ЕВА
 
 
8Телеовощи – 600: Гриб-парад
 
2Ноль кадров в секунду – 579: Индийская обезьянка
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 673: «Громовержцы*», утечка «Кунг Фьюри 2», боди-хоррор про Золушку, «Под огнём» Алекса Гарленда
 
1ЕВА – 633: Сиськи Кларка Кента
 
3Телеовощи – 599: Прохаканный чувак
 
2Ноль кадров в секунду – 578: Миллиард на пузырьки для пива
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 672: Тайна «Громовержцев*», «В списках не значился», «Обвинитель» Донни Йена, «Раст», «Дроп»
 
5ЕВА – 632: Волки-куколды
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru