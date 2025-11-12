 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneTTTQUmo2J

   
Я — орёл! Перезапуск «Клиники» обзавелось первым фото Джей-Ди и Тёрка и датой выхода Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые» В ноябре 2026 года выйдет Hexed — новый оригинальный мультфильм от Disney Рецензия и отзывы на сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» «Хищник: Планета смерти» никогда не сможет добиться кассовых успехов «Чужого против Хищника»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
305

У сериала ужасов «Чужой: Земля» будет второй сезон

Источник: FX

Научно-фантастический сериал ужасов «Чужой: Земля» получит второй сезон. Как сообщил сайт Deadline, создатель проекта Ной Хоули продолжил сотрудничество с каналом FX и Disney Entertainment Television. Хоули подписал новый контракт, продлевая творческое партнёрство, и планирует снять второй сезон сериала «Чужой: Земля». Съёмки продолжения начнутся в Лондоне в следующем году. По данным СМИ, стоимость нового контракта Хоули исчисляется девятизначной суммой.

Премьера первого сериала во франчайзе «Чужой» состоялась 12 августа на канале FX и стриминговом сервисе Hulu. Первый сезон шоу из восьми эпизодов выходил до 23 сентября.

Действие сериала начинается в 2120 году, то есть за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле. На этом корабле находится самая опасная угроза за всю историю планеты — ксеноморф.

Последним фильмом во франчайзе является «Чужой: Ромул», чья мировая премьера состоялась 12 августа 2024-го. Его действие разворачивается между событиями первой и второй частей киносерии. В разработке находится продолжение картины.

Теги
Чужой: ЗемляHulu
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» отснят 8Море чудовищ зовёт: трейлер второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» 11Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года 2«Очень странные дела: Истории из 85-го»: анонсирующий ролик спин-оффа хитового шоу Netflix 11Четвёртый сезон «Ведьмака» получил после релиза не только худшие оценки, но и просмотры

Тоже интересно

0Ноль кадров в секунду. Выпуск 595: Silksong пришёл 5Неприкрытый секс и ультра-насилие — Clive Barker's Hellraiser: Revival верен канонам 4Второй сезон сериала «Ван-Пис» обзавёлся постером с новой локацией 0КГ играет: EBOLA 2, часть 2 2Когда вдохновение разрушает жизнь: вышел новый мистический графический роман о творческом безумии

Далее на КГ

0
Щ.И.Т. восстанет из могилы в грядущем выпуске «Капитана Америки»
 0
Кровавая красота: Alpaca издаст европейский комикс про печально известную графиню Елизавету Батори
 8
Планшет апокалипсиса сулит игрушкам полный звездец в тизере «Истории игрушек 5»
 5
Работа для Сорвиголовы: Чарли Кокс спасает душевный покой своего пса в трейлере ромкома «Мерв»
 0
От Пугала до Ядовитого Плюща: сценарист Absolute Batman поведал свои дальнейшие планы насчёт комикса
 1
С одного раза Netflix не угробил «Лютера» — Идрис Эльба готов сняться во втором полнометражном фильме
 4
ЕВА-659: Прямая трансляция
 2
Последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» отснят
 0
КГ играет: Silent Hill 4: The Room, часть 2
 3
Тимоти Шаламе покоряет пинг-понг и Гвинет Пэлтроу в трейлере «Марти Превосходный»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Анонсирована LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — Batman: Arkham от мира LEGO-игр
 
Полный апокалипсис: мощнейший Карназилла добьёт вселенную Marvel в финале монструозного кроссовера
 
Пеннивайз наводит ужас на детишек в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
 
Мультфильм «Король Лев» вернётся к нам в виде комикса
 
Грядущий выпуск перезапущенного Witchblade обещает дать новый костюм главной героине
 
Настоящий футбол: Мэттью Макконахи и Ник Пиццолатто продали Netflix спортивный сериал
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА
 
 
5Телеовощи – 625: Проникновение через дымоход
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 698: «Баллада о маленьком игроке», «Заклятие 4», кто экранизирует Call of Duty, ещё один «Дом у дороги 2»
 
1ЕВА – 658: Бьёт — значит любит (бить)
 
 
0Телеовощи – 624: Замеры кринжа
 
2Ноль кадров в секунду – 603: Вялый самурай
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 128: Интервью по игре «Спарта 2035»
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 697: «Дом динамита», «Глазами пса», фильм про Бена Соло, недорогая бондиана, «Супруги Роуз»
 
1ЕВА – 657: На странном горизонте
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru