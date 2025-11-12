У сериала ужасов «Чужой: Земля» будет второй сезон

Научно-фантастический сериал ужасов «Чужой: Земля» получит второй сезон. Как сообщил сайт Deadline, создатель проекта Ной Хоули продолжил сотрудничество с каналом FX и Disney Entertainment Television. Хоули подписал новый контракт, продлевая творческое партнёрство, и планирует снять второй сезон сериала «Чужой: Земля». Съёмки продолжения начнутся в Лондоне в следующем году. По данным СМИ, стоимость нового контракта Хоули исчисляется девятизначной суммой.

Премьера первого сериала во франчайзе «Чужой» состоялась 12 августа на канале FX и стриминговом сервисе Hulu. Первый сезон шоу из восьми эпизодов выходил до 23 сентября.

Действие сериала начинается в 2120 году, то есть за два года до событий оригинального фильма «Чужой». Загадочный корабль USCSS Maginot, исследовавший глубокие уголки космоса, терпит крушение на Земле. На этом корабле находится самая опасная угроза за всю историю планеты — ксеноморф.

Последним фильмом во франчайзе является «Чужой: Ромул», чья мировая премьера состоялась 12 августа 2024-го. Его действие разворачивается между событиями первой и второй частей киносерии. В разработке находится продолжение картины.