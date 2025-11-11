С одного раза Netflix не угробил «Лютера» — Идрис Эльба готов сняться во втором полнометражном фильме

Идрис Эльба и стриминг Netflix, выпустившие полнометражную экранизацию культового сериала «Лютер», решили повторить успех.
Эльба, играющий титульного персонажа — терзаемого личными трагедиями офицера полиции, — вернётся к своей роли в продолжении фильма 2023 года «Лютер: Павшее солнце». В сиквел также вернутся Рут Уилсон и Дермот Краули.
Джэми Пэйн вновь займёт режиссёрское кресло, а сценарий напишет Нил Кросс, создатель оригинального сериала BBC. В новой главе Лютера тайно возвращают на службу, когда Лондон накрывает волна жестоких убийств, на первый взгляд никак не связанных друг с другом.
Официальный слоган проекта звучит так:
«Как он может спасти Лондон, когда все стороны жаждут его смерти?»
Режиссёр отмечает, что Кросс вновь создал «фантастически мрачную историю, которая собирает всех вместе». Пэйн с большим удовольствием возвращается «на улицы Лютерленда». И, конечно, нельзя не отметить возвращение гениальной и опасной Элис Морган в исполнении невероятно талантливой Рут Уилсон.
Поклонники — старые и новые — даже не представляют, какой пир им приготовили
