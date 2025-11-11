С одного раза Netflix не угробил «Лютера» — Идрис Эльба готов сняться во втором полнометражном фильме

Идрис Эльба и стриминг Netflix, выпустившие полнометражную экранизацию культового сериала «Лютер», решили повторить успех.

Эльба, играющий титульного персонажа — терзаемого личными трагедиями офицера полиции, — вернётся к своей роли в продолжении фильма 2023 года «Лютер: Павшее солнце». В сиквел также вернутся Рут Уилсон и Дермот Краули.

Джэми Пэйн вновь займёт режиссёрское кресло, а сценарий напишет Нил Кросс, создатель оригинального сериала BBC. В новой главе Лютера тайно возвращают на службу, когда Лондон накрывает волна жестоких убийств, на первый взгляд никак не связанных друг с другом.

Официальный слоган проекта звучит так:

«Как он может спасти Лондон, когда все стороны жаждут его смерти?»

Режиссёр отмечает, что Кросс вновь создал «фантастически мрачную историю, которая собирает всех вместе». Пэйн с большим удовольствием возвращается «на улицы Лютерленда». И, конечно, нельзя не отметить возвращение гениальной и опасной Элис Морган в исполнении невероятно талантливой Рут Уилсон.

Поклонники — старые и новые — даже не представляют, какой пир им приготовили