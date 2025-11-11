 
 
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
2
КИНО
СЕРИАЛЫ
690

Продюсер Джеймс Ганн спасёт Великобританию от фашизма сериалом «V значит Вендетта»

Источник: Warner Bros. Pictures

По информации издания Variety, на базе HBO разрабатывается сериал по мотивам одноимённого комикса «V значит Вендетта».

Над сценарием работает Пит Джексон (не путать с другим Джексоном). Джеймс Ганн и Питер Сафран от лица DC выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Первоисточник представляет собой серию комиксов автора Алана Мура и иллюстратора Дэвида Ллойда. В 1982 году оригинал дебютировал в журнале Warrior, а уже в 1988-м за публикацию взялось издательство DC.

Действие разворачивается в недалёком будущем, где Великобританию контролирует фашиствующая партия. Анархист, известный как V, никогда не снимающий маску Гая Фокса, ведёт борьбу против режима, а помогает ему Иви Хэммонд — молодая женщина, которую V спасает от тайной полиции.

У HBO уже есть своеобразный опыт работы с произведениями Мура — в 2019 году канал выпустил сериал «Хранители».

Пит Джексон ранее работал над сериалами Somewhere Boy и «Смерть Банни Монро».

Разумеется, нельзя не вспомнить полнометражную экранизацию «V значит Вендетта» 2006 года режиссёра Джеймса Мактига, созданную при продюсерской поддержке сестёр-братьев Вачовски. Главные роли сыграли Натали Портман, Хьюго Уивинг, Стивен Фрай и Уильям Херт.

Теги
V значит ВендеттаДжеймс ГаннФильмы DCDC Comics
Комментарии (2)

