Продюсер Джеймс Ганн спасёт Великобританию от фашизма сериалом «V значит Вендетта»

По информации издания Variety, на базе HBO разрабатывается сериал по мотивам одноимённого комикса «V значит Вендетта».

Над сценарием работает Пит Джексон (не путать с другим Джексоном). Джеймс Ганн и Питер Сафран от лица DC выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Первоисточник представляет собой серию комиксов автора Алана Мура и иллюстратора Дэвида Ллойда. В 1982 году оригинал дебютировал в журнале Warrior, а уже в 1988-м за публикацию взялось издательство DC.

Действие разворачивается в недалёком будущем, где Великобританию контролирует фашиствующая партия. Анархист, известный как V, никогда не снимающий маску Гая Фокса, ведёт борьбу против режима, а помогает ему Иви Хэммонд — молодая женщина, которую V спасает от тайной полиции.

У HBO уже есть своеобразный опыт работы с произведениями Мура — в 2019 году канал выпустил сериал «Хранители».

Пит Джексон ранее работал над сериалами Somewhere Boy и «Смерть Банни Монро».

Разумеется, нельзя не вспомнить полнометражную экранизацию «V значит Вендетта» 2006 года режиссёра Джеймса Мактига, созданную при продюсерской поддержке сестёр-братьев Вачовски. Главные роли сыграли Натали Портман, Хьюго Уивинг, Стивен Фрай и Уильям Херт.