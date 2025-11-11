Больше не «Ночной администратор» — Том Хиддлстон возвращается в трейлере второго сезона

«Ночной администратор» спустя 8 лет получил-таки долгожданное продление на второй (и третий) сезон, только вот Том Хиддлстон больше не ночной администратор. Логично, что за прошедшее время карьера Джонатана Пайна претерпела некоторые изменения — теперь он простой клерк по имени Алекс Гудвин. Но это, как вы понимаете, ненадолго — судя по первому трейлеру, серые рабочие будни очень быстро сменятся погонями, красивыми женщинами и прочими прелестями шпионской жизни.



В этот раз герой втирается в доверие к колумбийскому оружейному барону, чтобы раскрыть заговор, призванный дестабилизировать страну. Имея дело с предательством на каждом шагу, он должен выяснить, чьё доверие нужно заслужить, и как далеко он готов зайти, пока не стало слишком поздно.

Компанию Хиддлстону во втором сезоне составят Камила Морроне, Диего Кальва, Индира Варма и Оливия Колман.

Премьера намечена на 1 января 2026 года.