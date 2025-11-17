 
 
СЕРИАЛЫ
189

Третий сезон «Разделения» приближается: новые эпизоды самого популярного сериала Apple TV выйдут «скоро»

Источник: Apple TV

Сериал «Разделение» в будущем вернётся на малые экраны с третьим сезоном. Но если между выходом первого и второго сезонов прошло три года, то продолжение не заставит себя так долго ждать.

Недавно на The Tonight Show исполнительного продюсера и режиссёра сериала Бена Стиллера спросили о статусе третьего сезона. И Стиллер сказал, что продолжение приближается, а потом подтвердил, что новые серии выйдут «скоро».

Новый сезон Стиллер не снимал, но работал над ним на постоянной основе последние восемь месяцев. Он также сказал, что, по его мнению, третий сезон будет лучшим.

«Разделение» создал Дэн Эриксон. Первый сезон проекта вышел в 2022-м. А в этом году во время выхода второго сезона шоу оно стало самым просматриваемым сериалом во всём мире на стриминговом сервисе Apple TV.

В центре сюжета шоу сотрудники одной компании, которые согласились на процедуру «разделения». Из-за хирургического вмешательства их память была разделена так, чтобы на работе они не помнили, чем занимались в нерабочее время и наоборот.

РазделениеApple TV+
