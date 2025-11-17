Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 ноября

У сериала ужасов «Чужой: Земля» будет второй сезон. Его планируют снять в следующем году.

Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят. Продолжение истории со звездой «Остаться в живых» выйдет в следующем году.

Fallout всё ближе! Эпичный трейлер второго сезона и новые действующие лица. Помечайте в календарях 17 декабря.