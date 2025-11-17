Неделя сериалов на КГ — главные новости 10–16 ноября

У сериала ужасов «Чужой: Земля» будет второй сезон. Его планируют снять в следующем году.
«Тайный город» становится явным: трейлер фэнтези-сериала с Биковичем, Пересильд и Чебатковым. Новая экранизация книг Вадима Панова.
Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят. Продолжение истории со звездой «Остаться в живых» выйдет в следующем году.
Продюсер Джеймс Ганн спасёт Великобританию от фашизма сериалом «V значит Вендетта». Материал, конечно, стоящий.
Очень неожиданный персонаж «Супермена» получит собственный спин-офф. Потому что красавчик!
Дункан Высокий и Эгг на новом кадре из сериала «Рыцарь семи королевств» по вселенной «Игры престолов». Показ шоу начнётся в январе.
Fallout всё ближе! Эпичный трейлер второго сезона и новые действующие лица. Помечайте в календарях 17 декабря.
Мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории» по вселенной «Погрома мутантов» закончится вторым сезоном. Проект отменили.
Больше не «Ночной администратор» — Том Хиддлстон возвращается в трейлере второго сезона. Снова за старое.
А такой ли уж гений Кодзима, раз выпускает сериал по Death Stranding на платформе Disney+?. Мир игры расширится для не играющих.
