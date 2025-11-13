Fallout всё ближе! Эпичный трейлер второго сезона и новые действующие лица

Создатели сериала Fallout продолжают радовать зрителей — новый трейлер второго сезона уверенно держит заданную планку по части эпичности и зрелищности происходящего. Действие развернётся сразу после событий первого сезона — Люси и Гуль отправляются в путешествие по пустошам Мохаве в постапокалиптический Нью-Вегас. Одна ищет отца после его предательства, другой — семью, которая могла пережить Великую войну.



1027

100%



Оценить

Поделиться

Оценки

















2

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p12,6 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59867" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Во втором сезоне к Элле Пернелл, Уолтону Гоггинсу, Аарону Мотену, Кайлу Маклоклену, Мойзесу Ариасу и Фрэнсис Тёрнер присоединятся Джастин Теру, Маколей Калкин и Кумэйл Нанджиани. Известно, что Теру сыграет Роберта Хауса, фактического правителя Нью-Вегас-Стрип. В первом сезоне выясняется, что Хаус и его сторонники организовали ядерную атаку на Мохаве, чтобы обеспечить успех Vault-Tec.

Новые эпизоды начнут выходить на Amazon уже 17 декабря, а финал сезона намечен на 4 февраля следующего года.

И свежий постер вдогонку: