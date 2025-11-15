Мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории» по вселенной «Погрома мутантов» закончится вторым сезоном

В декабре мультсериал «Черепашки-ниндзя: Истории» вернётся со вторым сезоном, чтобы закончиться. Созданное для стримингового сервиса Paramount+ шоу было отменено после реструктуризации, проведённой из-за слияния Paramount и Skydance. Компания сократила список своих текущих сериалов, чтобы сосредоточиться на более популярных франчайзах.

«Истории» рассказывают про четвёрку супергероев из полнометражного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Сериал был заявлен как мостик между мультфильмом и его продолжением. Первый сезон «Историй» вышел целиком 9 августа 2024 года.

«Погром мутантов» вышел в кинотеатрах в августе 2023-го. При бюджете в $ 70 млн он собрал $ 180,5 млн. Премьера второй части должна была состояться 9 октября 2026-го, но её перенесли на 17 сентября 2027-го. В продолжении вернётся Шреддер из финала первой части.

Ещё в этом году выйдет короткометражка про героев Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 — Lost in New Jersey. Её будут показывать в кино перед мультфильмом «Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Он стартует в зарубежном прокате 19 декабря.

Одновременно с «Историями» отменили мультсериал «Дора». Этот проект тоже начал выходить в 2024-м. Его отменили до выхода четвёртого сезона, у которого пока нет даты премьеры. Также был снят пятый сезон «Доры», но его судьба пока неизвестна.