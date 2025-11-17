 
 
1
СЕРИАЛЫ
235

Аннабет, Перси и Тайсон на новом кадре из второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы»

Источник: Collider

Недавно стриминговый сервис Disney+ показал трейлер второго сезона фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». А позднее портал Collider разместил у себя новый эксклюзивный кадр из продолжения сериала. На изображении Аннабет, Перси и циклоп Тайсон — брат главного героя. Аннабет играет Лея Джеффрис, Перси — Уокер Скобелл, а Тайсона — Дэниэл Димер.

Сезон начнёт выходить на Disney+ 10 декабря. Премьера будет двухсерийной, но в дальнейшем эпизоды станут выходить по одному в неделю.

Сериал основан на книжном цикле писателя Рика Риордана, который является и одним из создателей адаптации. Продолжение шоу снято по второму роману серии — «Море чудовищ». В нём Перси вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Книгу уже экранизировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Проект заранее продлили на третий сезон. В нём адаптируют третью книгу цикла — «Проклятие титана». Её экранизируют впервые.

Премьера шоу состоялась на Disney+ 19 декабря 2023 года. По данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» оказался самым просматриваемым сериалом на видеосервисе в 2024-м. Согласно цифрам компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

Комментарии (1)

