 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Сериал Masters of Doom нашёл своих Джона Кармака и Джона Ромеро Star Wars Jedi: Fallen Order — второй трейлер Чарли Ханнэм пройдёт путь искупления в экранизации романа-бестселлера «Шантарам» Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: discussingfilm.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Режиссёр «Призрака в доспехах» снимет экранизацию «Академии» Айзека Азимова

Масштабный проект потокового сервиса Apple TV+ по экранизации культовой книжной серии «Академия» (Foundation) Айзека Азимова медленно, но верно воплощается в жизнь. Портал Discussing Film сообщает, что режиссёр Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник», «Призрак в доспехах») договаривается об участии в сериале. Если переговоры пройдут успешно, Сандерс снимет несколько серий из 10-серийного первого сезона.

Съёмочный процесс стартует в начале ноября и будет проходить в Праге, а также на территории Ирландии.

Основой для экранизации послужит оригинальная трилогия космосаги, куда входят романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Шоураннером и сценаристом проекта числится Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Он также является исполнительным продюсером сериала вместе с Джошем Фридманом, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов. За производство отвечает Skydance Television («Манхэттен»).

+ Обсудить
Темы
 
Академия
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Экранизация «Академии» Айзека Азимова потеряла шоураннера
 
Apple экранизирует «Академию» Айзека Азимова
 
Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова

Тоже интересно

 
«Игра престолов» — комментарии по телу от Мэйси Уильямс
 
КиноИгры Русский фанат исправил трейлер «Соника в кино», и получилось лучше оригинала
 
Кино «Телохранитель киллера» — трейлер без цензуры
 
Кино Подкаст на колёсах. «Капитан Марвел»
 
«Террор» — трейлер
 
«Пацаны» — трейлер жёсткого комедийного экшена с Карлом Урбаном
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в октябре

 
3 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
4 ПтЕВА (аудио)
4 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
5 СбТелеовощи (аудио)
6 ВсТелеовощи (видео)
6 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
15Телеовощи – 303: Хорошо, что закончились
 
7ЕВА – 339: Иногда алкасты возвращаются
 
3Ноль кадров в секунду – 283: Круговорот посыланий
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 372: Невнятная драма про Рэмбо
 
6Телеовощи – 302: Современный павлин
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 371: Фильмы для школьников и ремейк «Без лица»
 
9Ноль кадров в секунду – 282: Ванга-Говнанга
 
8ЕВА – 338: Реализм против адекватности
 
7Телеовощи – 301: Самый хитрожопый утёнок
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru