Режиссёр «Призрака в доспехах» снимет экранизацию «Академии» Айзека Азимова

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Масштабный проект потокового сервиса Apple TV+ по экранизации культовой книжной серии «Академия» (Foundation) Айзека Азимова медленно, но верно воплощается в жизнь. Портал Discussing Film сообщает, что режиссёр Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник», «Призрак в доспехах») договаривается об участии в сериале. Если переговоры пройдут успешно, Сандерс снимет несколько серий из 10-серийного первого сезона.

Съёмочный процесс стартует в начале ноября и будет проходить в Праге, а также на территории Ирландии.

Основой для экранизации послужит оригинальная трилогия космосаги, куда входят романы «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия». Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Шоураннером и сценаристом проекта числится Дэвид Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали»). Он также является исполнительным продюсером сериала вместе с Джошем Фридманом, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и Робин Азимов. За производство отвечает Skydance Television («Манхэттен»).