«Тёмные начала» — новый трейлер экранизации знаменитого фэнтези Филипа Пулмана

Кабельный канал HBO опубликовал свежий, под завязку наполненный новыми кадрами трейлер крупнобюджетного сериала «Тёмные начала». Эпическое фэнтези — экранизация одноимённой книжной серии Филипа Пулмана — стартует в эфире 3 ноября.

Это невероятная и волшебная история о юной сироте Лире из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит раскрыть зловещий заговор, разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнать правду о своих родителях и поучаствовать в грандиозной битве, решающей судьбы мира.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие. Сценарием занимается Джек Торн («Чудо»). Первый сезон снял Том Хупер («Король говорит!»). Пулман входит в команду исполнительных продюсеров. Производство контролируют New Line и Bad Wolf Productions.